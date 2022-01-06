Сейчас некоторые депутаты Госдумы украинского происхождения снова ставят вопрос, что России снова стать некими кураторами Украины и снова строить там дороги, АЭС и заводы. Но это все до следующего ее раздела. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — указал эксперт.

По его словам, после распада СССР Украина была единственной республикой с большим населением, со своими ресурсами и прекрасным советским наследством, которая могла бы состояться как эффективное государство без поддержки России, но это наследство было разграблено в течение нескольких лет.

«Когда на Украине говорят, что «Россия потеряла Украину», то я всегда отвечаю, что это «Украина потеряла Россию». Но в мифологии и восприятии их политических классов Россия воспринимается как дойная корова. А если они что-то делают неправильно, то они считают, что Россия все равно простит, прокормит и профинансирует, что бы они не вытворяли. Это такое поразительное наследство Советского Союза», — уточнил Суздальцев.

Возвращение России к историческим границам возможно вследствие глобальной катастрофы или распада соседних государств, когда надо будет брать какие-то территории под контроль, но она не желает такого ужаса для своих соседей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.