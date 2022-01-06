В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
«Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — указал эксперт.
По его словам, после распада СССР Украина была единственной республикой с большим населением, со своими ресурсами и прекрасным советским наследством, которая могла бы состояться как эффективное государство без поддержки России, но это наследство было разграблено в течение нескольких лет.
«Когда на Украине говорят, что «Россия потеряла Украину», то я всегда отвечаю, что это «Украина потеряла Россию». Но в мифологии и восприятии их политических классов Россия воспринимается как дойная корова. А если они что-то делают неправильно, то они считают, что Россия все равно простит, прокормит и профинансирует, что бы они не вытворяли. Это такое поразительное наследство Советского Союза», — уточнил Суздальцев.
Возвращение России к историческим границам возможно вследствие глобальной катастрофы или распада соседних государств, когда надо будет брать какие-то территории под контроль, но она не желает такого ужаса для своих соседей, заключил собеседник издания.
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