Шквал бесконечных обвинений со стороны США в адрес России по интенсивности превосходит времена Холодной войны, утверждает эксперт. Это вызвано ослаблением Америки, сказал Матвейчев.
«Впервые в начале семидесятых годов произошла ситуация, когда внешнеторговое сальдо у США стало отрицательным. Это означает, грубо говоря, что Америка больше у мира забирает, чем миру дает. То есть страна (США. — Ред.) начала жить в долг. Благо, есть печатный станок. Печатаешь-печатаешь… Однако это все равно ведет к скрытой долларовой инфляции», — сказал Матвейчев.
Внешний долг США увеличился на 30% со времён президента Обамы и он продолжает расти. В связи с этим США необходима война, чтобы обнулить его, заключил эксперт.
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