Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее солидаризировался с Киевом по вопросу Донбасса, однако изменил свою позицию. Свое мнение в интервью Украина.ру раскрыл обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

На ранних этапах конфликта в Донбассе Лукашенко выступал против сепаратизма, как и любое государство, не поддерживающее сепаратизм у соседей, отметил эксперт.

«Тогда позиция Лукашенко была понятна, но сейчас она тоже понятна. Не он с Украиной или Европой поругался, а это Украина с Европой с ним поругались», — сказал Ищенко. Белоруссия ввела лицензирование на импорт украинских товаров © Santa Fe Relocation Services / flickr

Под давлением западных санкций у Лукашенко не остаётся выбора, кроме как поддержать Донбасс и открыть авиасообщение с Крымом: государственную авиакомпанию Белоруссии лишили возможности исполнять полёты по европейским направлениям, отметил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.