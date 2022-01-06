На ранних этапах конфликта в Донбассе Лукашенко выступал против сепаратизма, как и любое государство, не поддерживающее сепаратизм у соседей, отметил эксперт.
«Тогда позиция Лукашенко была понятна, но сейчас она тоже понятна. Не он с Украиной или Европой поругался, а это Украина с Европой с ним поругались», — сказал Ищенко.
Под давлением западных санкций у Лукашенко не остаётся выбора, кроме как поддержать Донбасс и открыть авиасообщение с Крымом: государственную авиакомпанию Белоруссии лишили возможности исполнять полёты по европейским направлениям, отметил собеседник издания.
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