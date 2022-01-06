Иванов эмигрировал в Ирландию в 2000-м году. С тех пор эта страна стала "вторым СССР" — по некоторым данным, граждан бывшего Союза там полмиллиона.
«Я разговаривал с очень многими соотечественниками из Литвы, Латвии, Эстонии и других республик бывшего союза. Преобладающее большинство из них горько воспринимают настоящее и будущее своих маленьких родин и ностальгируют об СССР», — сказал Иванов.
Даже граждане Польши со светлыми чувствами вспоминают времена, когда работа была гарантирована у себя на родине, отметил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.