По словам политолога, вероятность войны между Западом и Россией — сто процентов.
«Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы, насколько у нас есть новые системы стратегических вооружений, превышающие все возможности американских», — подчеркнул Сатановский.
Он отметил, что все, направленное против России, Запад и в будущем всецело поддержит.
Притом что войны никто не хочет, страны Запада, например Великобритания, хотят вновь устроить «Большую игру» и России нужно ожидать удара со всех направлений — и в Крыму, и на Северном полюсе, заключил Сатановский.
Нам со всех направлений надо ожидать.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211120/1032703702.html
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211120/1032703702.html
Полностью интервью можно прочитать здесь.