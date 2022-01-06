Президент России Владимир Путин посоветовал США оставить Украину, как ранее Афганистан, сказал в интервью изданию Украина.ру директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Погребинский объяснил, когда российские войска войдут на территорию Украины © скриншот видео Первый канал Владимир Путин «не успокоится до тех пор, пока не будет уверен, что из Украины не исходит опасность для РФ».

«Потому что сейчас Украина — это предмет, который формирует угрозу, потому что там сосредотачиваются советники и вооруженные силы натовских стран. Все это подталкивает Украину к неизвестно каким действиям. Это не устраивает Москву», — пояснил политолог.

В ответ Москва указывает, что не будет мириться с такими действиями США, отметил Погребинский.

Политолог сказал, что можно продолжить мысль Путина и предположить, что США получили сигнал: было бы лучше, чтобы они уехали из Украины, «как из Афганистана, собрав все свои пожитки».

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Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что для России неприемлемо возможное вступление Украины в НАТО и размещение там военной инфраструктуры Альянса. По словам главы государства, это является для Москвы «красной линией» и в таком случае она пойдет на симметричный шаг разместит на своих границах ядерное оружие.

Переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности назначены на 10 и 12 января.