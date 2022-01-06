Болгарская ясновидящая Ванга напророчила жуткие события в 2022 году. О ее предсказании рассказал винодел Борис Кючуков в эфир программы «На самом деле» на Первом канале

Дипломатов пора обучать психиатрии - Делягин © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В 1993 году Ванга предсказала Кючукову «реки винограда», и в итоге он открыл винодельню. На этом он не остановился и спросил, что же ждет в будущем мир в целом.

В частности, на 2 февраля 2022 года, утверждает Кючуков, Ванга предсказала страшные события.

«Прольется огненный дождь. Дракон извергнет пламя, и потекут огненные слезы. Ему покажут зубы. Другие страны будут пугать, но дракон гордо покажет клыки, и все будут жалеть, что на него наехали», — заявил мужчина.

Под драконом, по его словам, ясновидящая имела в виду Китай.

Нумеролог в студии подтвердила предсказание Ванги. По ее мнению, зеркальная дата с двойками — важный отправной пункт, от которого позже будет многое зависеть.

«Двойка символизирует энергию. Главное, в какое русло ее направить. Если в негативное, то это будет нести неблагоприятные события, разрушения. Если в положительное, то будет нести благо. Двойка — это гармония, единство. Для России 2022-й благоприятен, потом будет лучше и лучше», — сказала нумеролог.