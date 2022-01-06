Ранее артиллерия Военно-морских сил Украины провела учения у российской границы в районе Крыма. Целью учений в Херсонской области была отработка действий по обороне побережья и уничтожению потенциального наступающего противника. Было также заявлено, что артиллеристы тренировались поражать противника «внутри временно оккупированных территорий».
Если же украинская сторона будет устраивать такого рода провокации целенаправленно, Минобороны предпримет соответствующие меры, подчеркнул эксперт.
«Мы в апреле этого года (2021 — Прим. Ред.) четко давали понять украинской стороне, что любые военные провокации в сторону России будут для них чрезмерно опасными», — указал Леонков.
Собеседник издания добавил, что эти учения столкнулись с определенного рода сложностями, когда украинская сторона хотела показать, что одновременно может задействовать все свои полигоны, но у нее этого не получилось.
Полностью интервью можно прочитать здесь.