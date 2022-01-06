У китайцев есть все шансы выиграть суд по поводу национализации Украиной «Мотор Сичи». Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае». «Поднять с колен»: глава «Мотор Сич» призвал разрешить закупку комплектующих в РФ © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

Эксперт отметил, что в ситуации с «Мотор Сичью» президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против китайского инвестора, антимонопольный комитет заблокировал управление инвестициями, не очень хорошо себя повел бывший собственник этого предприятия Вячеслав Богуслаев, который получил от китайцев все, что хотел, а потом занял не совсем лояльную по отношению к ним позиции.

«У китайцев есть все шансы получить от 4,6 млрд долларов до 5 млрд. В случае выигрыша они будут иметь право арестовывать зарубежное имущество Украины, накладывать иски на корабли и самолеты», — подчеркнул Царев.

США неинтересно само предприятие. Им нужно было, чтобы эти технологии не получил Китай. Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в «Мотор Сич», но дальше разговоров дело не пойдет, заключил собеседник издания.

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