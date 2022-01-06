Лучший способ отдать дань памяти СССР — это сделать Россию привлекательной и сильной страной, сказал в интервью Украина.ру руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Global Times рассказала, к чему привело давление США на Россию и Китай © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Китаю не нужны гиперзвуковые ракеты, потому что у них есть мощная экономика. А мы по своим экономическим показателям на момент краха СССР опережали Китай по экономическим показателям. Прошло 30 лет, результат налицо. Немыслимый прорыв», — отметил Серенко.

Но пока элиты России будут заниматься игрушками, связанными с внешней политикой, население страны будет жить в ситуации постоянного надрыва, указал эксперт.

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