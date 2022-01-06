Серенко подчеркнул, что России необходима успешная социально-экономическая модернизация, тогда, по его мнению, не понадобится защищать русский язык и культуру и в Россию станут приезжать жить люди из Европы.
«Китаю не нужны гиперзвуковые ракеты, потому что у них есть мощная экономика. А мы по своим экономическим показателям на момент краха СССР опережали Китай по экономическим показателям. Прошло 30 лет, результат налицо. Немыслимый прорыв», — отметил Серенко.
Но пока элиты России будут заниматься игрушками, связанными с внешней политикой, население страны будет жить в ситуации постоянного надрыва, указал эксперт.
Полностью прочитать интервью можно здесь.