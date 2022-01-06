В государствах постсоветского пространства в качестве национальной идеологии преобладает этнический национализм, указал Суздальцев.
Он описал, как вирус национализма разрушает страну: сначала отвергаются народы, населяющие эту страну, потом отвергаются соседи, потом начинается разброд среди своих.
«Они пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕЭАС. Это пытался делать Янукович, и для него это закончилось плохо. У Порошенко тоже была попытка балансировать между Россией и Западом, но только в варварских условиях, в том смысле, что Россия должна сдаться», — отметил Суздальцев.
Если Россия продемонстрирует успехи внутри страны, высокий уровень жизни, образования, здравоохранения, инфраструктуры, насыщенность внутреннего рынка российскими товарами, наладятся ее отношения и с странами-соседями, и со всем миром, полагает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.