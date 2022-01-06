Этнический национализм, как вирус, разрушает государства, которые ранее входили в состав СССР, сказал в интервью изданию Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

«Все, что было, все уплыло». Суздальцев о том, у кого из бывшего СССР был шанс стать «нормальной страной» © Владимир Трефилов

Он описал, как вирус национализма разрушает страну: сначала отвергаются народы, населяющие эту страну, потом отвергаются соседи, потом начинается разброд среди своих.

«Они пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕЭАС. Это пытался делать Янукович, и для него это закончилось плохо. У Порошенко тоже была попытка балансировать между Россией и Западом, но только в варварских условиях, в том смысле, что Россия должна сдаться», — отметил Суздальцев.

Если Россия продемонстрирует успехи внутри страны, высокий уровень жизни, образования, здравоохранения, инфраструктуры, насыщенность внутреннего рынка российскими товарами, наладятся ее отношения и с странами-соседями, и со всем миром, полагает эксперт.

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