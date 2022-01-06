На Украине верят, что в России отнесутся к стране со снисхождением в любом случае, это своеобразное постсоветское наследство, сказал в интервью изданию Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

США и Украина борются с Россией с помощью Гитлера © коллаж Украина.Ру

«В мифологии и восприятии их политических классов Россия воспринимается как дойная корова. А если они что-то делают неправильно, то они считают, что Россия все равно простит, прокормит и профинансирует, что бы они ни вытворяли. Это такое поразительное наследство Советского Союза», — сказал политолог.

По словам Суздальцева, это нельзя считать негативом, хорошо, что на Украине верят в Россию. Однако, подчеркнул он, этими качествами России как крупнейшего евразийского государства пользуются, а она от этого ничего не получает.

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