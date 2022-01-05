«Нет, из Казахстана не идет [уголь]. Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — сказал Галущенко.
Глава Минэнерго заявил о росте поставок угля на Украину морским путем.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» заключила контракты на поставку 1,5 млн тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, с целью предотвратить веерные отключения электроэнергии.
При этом по состоянию на середину декабря запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились практически до уровня начала закачки.