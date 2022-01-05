Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил на брифинге 5 января о блокировке импорта угля на Украину из Казахстана, сообщает УНИАН

«Нет, из Казахстана не идет [уголь]. Есть заключенный контракт у "Центрэнерго" на 660 тысяч тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», — сказал Галущенко.

«Хождение за три моря»: Киев решил отправить казахский уголь на Украину по загадочному маршруту © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Ранее украинская компания «Центрэнерго» заключила контракты на поставку 1,5 млн тонн угля из Казахстана, а также из Польши, США и Австралии, с целью предотвратить веерные отключения электроэнергии.

При этом по состоянию на середину декабря запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились практически до уровня начала закачки.