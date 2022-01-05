Токаев объявил, что с 5 января он возглавляет Совет безопасности республики вместо экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Также он заявил, что останется привержен последовательному проведению реформ.
Президент Казахстана сообщил, что в ходе несанкционированных митингов есть убитые и раненые среди сотрудников полиции. Он заверил, что власть будет максимально жестка в отношении правонарушителей в ходе протестов.
В Казахстане в начале января вспыхнули беспорядки. Формальным поводом стало повышение цены на газ, митинги из Жанаозена в Мангистауской области республики распространились по всей стране, участники демонстраций вступили в стычки с силовиками, попытались ворваться в здания администраций.