«Пупсик какой»: Данилко показал одно из первых своих фото
«Пупсик какой»: Данилко показал одно из первых своих фото
© kulturologia.ru
Во время перерыва в выступлении в Дубае Верка Сердючка (украинский артист Андрей Данилко) рассказала о подарке, который команда звезды в прошлом получила под Новый год от российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — признался артист.

Сейчас Данилко очень редко выступает в полюбившемся зрителям образе Сердючки. СМИ сообщали о психологических проблемах артиста.

В эти новогодние праздники Верка Сердючка порадовала ярким концертом гостей новогодней вечеринки в Дубае. Звезда исполнила свои главные хиты: «Дольче Габбана», «Чита Дрита» и «Все будет хорошо». Под любимые песни зал пустился в пляс.

«Очень дорого!»: стали известны гонорар и райдер «болеющего» Данилко на новогодней вечеринке в Дубае
«Очень дорого!»: стали известны гонорар и райдер «болеющего» Данилко на новогодней вечеринке в Дубае
© РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
Отмечается, что организаторы договорились с Данилко за полтора года до назначенной даты, а гонорар составил около 12 миллионов рублей (примерно 4, 4 миллиона гривен).

При этом, по словам организаторов, запросы у Данилко скромные. Как полагается, ему предоставили перелет бизнес-классом, 5-звездочный топ-отель и возможность отдохнуть в Дубае после концерта, при этом артист выступил очень профессионально и от него не было никаких звездных капризов.