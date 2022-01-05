Во время перерыва в выступлении в Дубае Верка Сердючка (украинский артист Андрей Данилко) рассказала о подарке, который команда звезды в прошлом получила под Новый год от российского бизнесмена Романа Абрамовича.
«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — признался артист.
Сейчас Данилко очень редко выступает в полюбившемся зрителям образе Сердючки. СМИ сообщали о психологических проблемах артиста.
В эти новогодние праздники Верка Сердючка порадовала ярким концертом гостей новогодней вечеринки в Дубае. Звезда исполнила свои главные хиты: «Дольче Габбана», «Чита Дрита» и «Все будет хорошо». Под любимые песни зал пустился в пляс.
Отмечается, что организаторы договорились с Данилко за полтора года до назначенной даты, а гонорар составил около 12 миллионов рублей (примерно 4, 4 миллиона гривен).
При этом, по словам организаторов, запросы у Данилко скромные. Как полагается, ему предоставили перелет бизнес-классом, 5-звездочный топ-отель и возможность отдохнуть в Дубае после концерта, при этом артист выступил очень профессионально и от него не было никаких звездных капризов.