Верка Сердючка (Андрей Данилко) поделилась историей о необычном новогоднем сюрпризе в комментарии изданию Starhit 4 января

«Пупсик какой»: Данилко показал одно из первых своих фото © kulturologia.ru Верка Сердючка (украинский артист Андрей Данилко) рассказала о подарке, который команда звезды в прошлом получила под Новый год от российского бизнесмена Романа Абрамовича.

«Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек — ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете — никакой разницы не почувствовали», — признался артист.

Сейчас Данилко очень редко выступает в полюбившемся зрителям образе Сердючки. СМИ сообщали о психологических проблемах артиста.

В эти новогодние праздники Верка Сердючка порадовала ярким концертом гостей новогодней вечеринки в Дубае. Звезда исполнила свои главные хиты: «Дольче Габбана», «Чита Дрита» и «Все будет хорошо». Под любимые песни зал пустился в пляс.

«Очень дорого!»: стали известны гонорар и райдер «болеющего» Данилко на новогодней вечеринке в Дубае © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

При этом, по словам организаторов, запросы у Данилко скромные. Как полагается, ему предоставили перелет бизнес-классом, 5-звездочный топ-отель и возможность отдохнуть в Дубае после концерта, при этом артист выступил очень профессионально и от него не было никаких звездных капризов.