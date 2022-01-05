Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 4 января провел по телефону консультации с советниками глав правительств Франции и Германии накануне их визита в Москву. Об этом он сообщил в Twitter

Про Украину без неё. Зачем режиму Зеленского война с Россией © Oksana Markarova, Dmytro Kuleba / Facebook Андрей Ермак провел разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.

«Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Ермак.

На 6 января в Москве назначены переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с политическими советниками глав правительств стран «нормандского формата».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США подключиться к «нормандскому формату». В США отметили, что о присоединении США к «нормандскому формату» речи не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.