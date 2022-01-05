Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву.
«Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Ермак.
На 6 января в Москве назначены переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с политическими советниками глав правительств стран «нормандского формата».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США подключиться к «нормандскому формату». В США отметили, что о присоединении США к «нормандскому формату» речи не идет, но Вашингтон будет его поддерживать.