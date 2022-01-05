Колонка Хойвел опубликована на сайте неправительственной организации Institute for Public Accuracy.
«Запад должен понять, что попытки принять Киев в НАТО вызовут глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилят озабоченность России. То, что по сути было гражданской войной, стало войной третьих сторон, точкой сосредоточения опасных геополитических сил на карте», — считает Хойвел.
Она подчеркнула, что «только разумный диалог и политическое урегулирование помогут вернуть Украину на путь к долгосрочной стабильности и к некоему подобию мира».
Ранее президент РФ Владимир Путин указал, что для России неприемлемо вступление Украины в НАТО и «красной линией» по Украине является создание угроз для безопасности страны, исходящих «с этой территории».