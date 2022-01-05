Россия и США готовятся к переговорам, в которых Украина уже проиграла
Россия и США готовятся к переговорам, в которых Украина уже проиграла
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По словам генсека НАТО, на повестке заседания будут вопросы безопасности в Европе, в частности в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее.

«Я созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг.

В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона ждет от заседания конкретных результатов.

Он подчеркнул, что Москва настроена на предметный и оперативный разговор, но вести «переговоры ради переговоров» не будет. 

В преддверии заседания совета Россия — НАТО на 10 января в Женеве запланированы переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности. 