По словам генсека НАТО, на повестке заседания будут вопросы безопасности в Европе, в частности в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее.
«Я созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — написал Столтенберг.
В свою очередь замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона ждет от заседания конкретных результатов.
Он подчеркнул, что Москва настроена на предметный и оперативный разговор, но вести «переговоры ради переговоров» не будет.
В преддверии заседания совета Россия — НАТО на 10 января в Женеве запланированы переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности.