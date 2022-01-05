Военное присутствие Альянса в странах Европы будет увеличено только в случае запроса стран-членов, если ухудшится ситуация вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает 5 января РИА Новости

Представитель Пентагона подчеркнул, что пока об этом речи не идет.

«Пока не случилось этих обстоятельств», — сказал Кирби.

Также спикер Пентагона добавил, что не может определенно ответить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе в связи с отсутствием обозначенных условий. Он указал, что пока этого не планируется.

Ранее Киев и страны Запада обвинили Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркнули, что Россия ни на кого не нападает, а Киев под предлогом алармистских заявлений продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.

Россия окончательно похоронила движение Украины в НАТО - киевский эксперт © пресс-служба президента Украины

Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.