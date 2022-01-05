Представитель Пентагона подчеркнул, что пока об этом речи не идет.
«Пока не случилось этих обстоятельств», — сказал Кирби.
Также спикер Пентагона добавил, что не может определенно ответить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе в связи с отсутствием обозначенных условий. Он указал, что пока этого не планируется.
Ранее Киев и страны Запада обвинили Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле подчеркнули, что Россия ни на кого не нападает, а Киев под предлогом алармистских заявлений продолжает наращивать собственную военную мощь за счет НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.