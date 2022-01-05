Тема газопровода «Северный поток-2» в ходе визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на Украину обсуждаться не будет. Об этом Боррель сообщил в интервью польскому агентству PAP 5 января

«Цель моего визита — сосредоточить внимание на политической ситуации и безопасности Украины. <…> Что касается "Северного потока — 2", то (решение вопроса. — Ред.) теперь находится в руках германского регулятора», — подчеркнул Боррель.

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock заявил, что прибыл продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать реформы.

Помимо Киева, Боррель намерен посетить Донбасс совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре, по данным Газпрома, он готов к запуску.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.