«Цель моего визита — сосредоточить внимание на политической ситуации и безопасности Украины. <…> Что касается "Северного потока — 2", то (решение вопроса. — Ред.) теперь находится в руках германского регулятора», — подчеркнул Боррель.
В своем Twitter представитель ЕС заявил, что прибыл продемонстрировать поддержку ЕС суверенитету и территориальной целостности Украины и поддержать реформы.
Помимо Киева, Боррель намерен посетить Донбасс совместно с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре, по данным Газпрома, он готов к запуску.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.