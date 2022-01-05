Из-за митингов и протестов на фоне роста цен на газ в ряде областей Казахстана введено чрезвычайное положение. Об этом 5 января сообщает «Интерфакс»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении режима чрезвычайного положения в Мангистауской области, Алма-Ате и в Алматинской области на период с 5 по 19 января.

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

По данным МВД Казахстана, за последние несколько дней за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек.

Президент Казахстана провел совещание, на котором поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары. Он заявил, что в беспорядках виновато правительство, в частности Министерство энергетики. Позднее Токаев подписал указ об отставке правительства.

Протесты в Казахстане разгорелись в начале года из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.