Белорусская ССР не хотела быть в одном государстве с Россией. Особенно после разгромного референдума на Украине в декабре 1991 года, который и похоронил Советский Союз. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Если бы Россия и Украина остались вместе, СССР бы сохранился, уверен эксперт.

«Сейчас некоторые депутаты Госдумы украинского происхождения снова ставят вопрос, что России снова стать некими кураторами Украины и снова строить там дороги, АЭС и заводы. Но это все до следующего раздела. Я напоминаю, что мы трижды брали Украину к себе на поруки (еще с 17 века), а потом это снова разворовывалось и растаскивалось. Потому что там проблемы с элитой», — пояснил Суздальцев.

Возвращение России к историческим границам возможно вследствие глобальной катастрофы или распада соседних государств, когда надо будет брать какие-то территории под контроль, но она не желает такого ужаса для своих соседей, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.