В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
И главное, что жители и руководство союзных республик этого не понимали, а когда им об этом сообщили, то дело чуть ли не дошло до войны как в Югославии, подчеркнул эксперт.
По его словам, в Киеве, в Минске, в Тбилиси, да и в Прибалтике считали, что после распада СССР Россия фактически будет их колонией — будет поставлять им энергоносители и для них будет открыт российский рынок.
«Я помню, как из России вывозили все ценное (включая цветные металлы) в Литву, Латвию и Эстонию. На какое-то время эти страны стали крупнейшими поставщиками цветных металлов на планете. Наши ресурсы просто грабили. Такая же ситуация была и с Украиной. Все вывозили из России. Это еще было до распада Советского Союза, и это вызывало недоумение», — вспоминает Суздальцев.
До последнего времени создавалась иллюзия, что мы единая страна, хотя в то время это уже была даже не конфедерация, процессы распада СССР было не остановить, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.