В советское время были только две республики, которые были донорами и кормили Советский Союз. Остальные республики были только получателями поддержки, жили за счет друг друга. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

И главное, что жители и руководство союзных республик этого не понимали, а когда им об этом сообщили, то дело чуть ли не дошло до войны как в Югославии, подчеркнул эксперт.

По его словам, в Киеве, в Минске, в Тбилиси, да и в Прибалтике считали, что после распада СССР Россия фактически будет их колонией — будет поставлять им энергоносители и для них будет открыт российский рынок.

«Я помню, как из России вывозили все ценное (включая цветные металлы) в Литву, Латвию и Эстонию. На какое-то время эти страны стали крупнейшими поставщиками цветных металлов на планете. Наши ресурсы просто грабили. Такая же ситуация была и с Украиной. Все вывозили из России. Это еще было до распада Советского Союза, и это вызывало недоумение», — вспоминает Суздальцев.

До последнего времени создавалась иллюзия, что мы единая страна, хотя в то время это уже была даже не конфедерация, процессы распада СССР было не остановить, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.