Когда украинские совписы «в пыльных шлемах» начинали этот свой «крестовый поход» против русской культуры, выглядело всё карикатурно. Об этом рассказал поэт Андрей Дмитриев в интервью изданию Украина.ру

Поэт Андрей Дмитриев: «Цивилизационный разлом произошел»

Эксперт отметил, что против русского языка на Украине выступали либо писатели, обласканные советской властью, либо персонажи чуть поизощреннее, такие литературные альфонсы, всегда умевшие пристраиваться у кормушки.

Казалось, что нормальные украинские писатели, более сдержанные или менее склонные к конформизму, чем эти комиссары украинизации, относятся к новоиспеченным функционерам без особых симпатий, с брезгливостью, но, как правило, и они всю эту тотальную украинизацию тихо одобряли — просто как-то еще держали себя в рамках приличий, общаясь с русскими литераторами, вспоминает литератор.

«И с другой стороны — очень специфическая позиция русскоязычной интеллигенции Украины. Сколько раз мы слышали от нее в нулевые, в десятые годы: «Нет у нас никаких проблем с русским языком. Никто не мешает нам говорить по-русски». Хотя статистика (количество русских школ, русских классов) свидетельствовала об обратном», — констатировал Дмитриев.

Например, модель поведения кинорежиссера Романа Балаяна трудно согласовать с какой-то логикой, когда человек снимал фильмы по Чехову, Тургеневу, Лескову, и он же выступал за полную (хотя и постепенную) украинизацию образования, подчеркнул поэт.

Нам остается только гадать, что это было: цинизм, интеллектуальное извращение или старческая сервильность, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.