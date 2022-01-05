Эксперт подчеркнул, что после этого украинским элитам следовало бы «почесать свою репу незалэжную» и подумать о том, что они творят, на кого они работают и понимают ли они, что такое интересы Украины.
«Потому что, на самом деле, всё, что украинское руководство сделало даже и с Лукашенко — это не в интересах Украины. А тогда — кого? И тогда — кто вы вообще? И мне кажется, очень показательно, что в ходе одного из последних интервью Путин назвал Украину «этой территорией». Вы это заслужили, господа политические украинцы — «эта территория»», — категоричен Михеев.
Эта территория используется третьими силами для того, чтобы создавать угрозу и для Украины, и для Белоруссии. Поэтому "эта территория" пусть делает для себя соответствующие выводы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.