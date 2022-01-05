Нынешняя украинская военно-политическая элита действует совсем не в интересах украинского народа, и она должна сделать для себя серьезные выводы после того, как президент РФ Владимир Путин назвал Украину «этой территорией». Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Потому что, на самом деле, всё, что украинское руководство сделало даже и с Лукашенко — это не в интересах Украины. А тогда — кого? И тогда — кто вы вообще? И мне кажется, очень показательно, что в ходе одного из последних интервью Путин назвал Украину «этой территорией». Вы это заслужили, господа политические украинцы — «эта территория»», — категоричен Михеев.

Эта территория используется третьими силами для того, чтобы создавать угрозу и для Украины, и для Белоруссии. Поэтому "эта территория" пусть делает для себя соответствующие выводы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.