Президент Белоруссии Александр Лукашенко по совету «безмозглых людей», в том числе из своего окружения пытался изобразить роман с Западом. Из этого ничего хорошего не получилось, и он от этого отказывается. Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сделал ряд сенсационных заявлений по украинской тематике. В частности, он сказал о признании Крыма и о том, что Белоруссия не останется в стороне от конфликта в Донбассе.

Эксперт напомнил, что в Белоруссии долгое время была некая иллюзия того, что с Западом как-то можно так договорится, Минск сотрудничал с Украиной и Лукашенко запустил довольно большое количество польских НКО на территорию Белоруссии, а «теперь вот поляков костерит, на чём свет стоит».

«Но — два события… Первое — беспорядке, устроенные в Белоруссии при явном совершенно курировании Запада, в том числе, в лице Польши, по результатам президентских выборов. Это раз. И второе — это провокация с «вагнервцами», которая, как позже выяснилось, была устроена при прямой поддержке украинских спецслужб, а за ними, я уверен, стояли спецслужбы западные. А потом — совершенно глупая, абсолютно нерациональная реакция Киева на посадку самолёта с белорусским диссидентом… В итоге, видимо, это убедило Лукашенко, что эта игра, это маневрирование — не увенчались успехом. То есть, по большому счёту, шансов на то, что здесь можно что-то поймать, здесь практически не осталось», — констатировал Михеев.

Теперь же Лукашенко действительно делает окончательный выбор, потому что на него повлияли события после президентских выборов и совершенно неблагодарная позиция Украины в связи с посадкой самолёта с диссидентом Романом Протасевичем, заключил собеседник издания.

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