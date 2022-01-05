Эксперт напомнил, что однажды он выступал с Кравчуком в эфире украинского ТВ, и он кричал, вспоминая 91-й год, в частности, что «нас всегда Россия подводила», что Россия — это чуть ли не исчадие ада.
«И так получилось, что сразу после эфира параллельно мы с ним приехали на одно и то же мероприятие — на прием в Посольстве РФ на Украине, послом был Зурабов. И там Кравчуку, конечно, первый тост, дали слово, и он долго и пафосно рассказывал о том, как всегда Россия помогала и выручала Украину. Прошло минут 30-40 с его речи в студии, и вот он здесь… Причем он видел меня, знал, что я видел и слышал, что он говорил. Но для него даже и вопроса не бывает: вот в этой аудитории я должен говорить это, а в другой — прямо противоположное», — указал Корнилов.
Это считается вполне нормальным для украинской политики, к сожалению, большому. Они считают, что это и сеть политика, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.