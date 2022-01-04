Сегодня ни у одного из стран бывшего СССР нет шанса на то, чтобы стать полноценным государством без помощи России. Что касается Прибалтики, то эти страны тоже не могут обойтись без поддержки Евросоюза. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт уточнил, что такой шанс был у Украины, но она не смогла или не захотела им воспользоваться.

«Это большое крупное государство с большим населением, со своими ресурсами и прекрасным советским наследством. Но это наследство было разграблено в течение нескольких лет. То же одесское пароходство, набитое новейшими судами, сразу же исчезло с горизонта и уплыло неизвестно куда», — подчеркнул Суздальцев.

Сейчас некоторые депутаты Госдумы украинского происхождения снова ставят вопрос, что России снова стать некими кураторами Украины, но это все до следующего ее раздела, потому что на Украине большие проблемы с элитами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.