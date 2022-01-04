В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Если бы Россия и Украина остались вместе, СССР бы сохранился, уверен эксперт.
«Ельцин приехал в Минск, выступил в парламенте и сказал, что поскольку мы братские народы, то давайте хотя бы мы останемся вместе. Парламент был против. Он и сейчас против. Ему нужна ресурсно-финансовая поддержка, а не политическая. Напомню, что за все годы союзничества Белоруссия не оказала России никакой поддержки. Ни в чем. Мы тащим эту интеграцию на себе», — подчеркнул Суздальцев.
Политолог отметил, что когда подписывались Беловежские соглашения о распаде СССР и образовании СНГ, речь шла о конфедерации (единое ПВО и единой армии), чтобы как-то подсластить пилюлю, но Белоруссия тогда отказалась.
Также многие забывают, что первую таможню в рамках единого государства сделали не прибалты, а именно белорусы, и фактически первая самостоятельная валюта в рамках единого еще СССР появилась именно в Белоруссии (все эти «белочки» и «зайчики»), заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.