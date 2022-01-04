В мифологии и восприятии политических классов стран бывшего СССР Россия воспринимается как дойная корова. А если они что-то делают неправильно, то они считают, что Россия все равно простит, прокормит и профинансирует. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

То, что в существовании СССР был здравый смысл, подтверждает тот факт, что умные люди в Центральной Азии по-прежнему понимают, что без российской поддержки там бы не возникли нормальные светские государства с нормальной экономикой, хотя националистические круги считают, что пришли русские варвары и все разгромили, а у них в это время уже трамваи ходили и заводы трактора выпускали, отметил эксперт.

«Это такое поразительное наследство Советского Союза. С другой стороны, нельзя это критиковать. Это хорошее наследство. Это хорошо, что они верят в Россию. Но, к сожалению, этими качествами России как крупнейшего евразийского государства пользуются, а мы от этого ничего не получаем», — указал Суздальцев.

Сейчас главная задача Москвы состоит в том, чтобы ожерелье бывших советских республик находило общий язык с Россией, нам очень нужен этот архипелаг, который разговаривал с нами на одном языке и был бы для нас форпостом безопасности, отсюда и вопросы с Украиной, Грузией и Белоруссией, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.