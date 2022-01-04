В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
То, что в существовании СССР был здравый смысл, подтверждает тот факт, что умные люди в Центральной Азии по-прежнему понимают, что без российской поддержки там бы не возникли нормальные светские государства с нормальной экономикой, хотя националистические круги считают, что пришли русские варвары и все разгромили, а у них в это время уже трамваи ходили и заводы трактора выпускали, отметил эксперт.
«Это такое поразительное наследство Советского Союза. С другой стороны, нельзя это критиковать. Это хорошее наследство. Это хорошо, что они верят в Россию. Но, к сожалению, этими качествами России как крупнейшего евразийского государства пользуются, а мы от этого ничего не получаем», — указал Суздальцев.
Сейчас главная задача Москвы состоит в том, чтобы ожерелье бывших советских республик находило общий язык с Россией, нам очень нужен этот архипелаг, который разговаривал с нами на одном языке и был бы для нас форпостом безопасности, отсюда и вопросы с Украиной, Грузией и Белоруссией, заключил собеседник издания.
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