Россия неоднократно подчеркивала, что в третьей мировой войне не будет победителей, поэтому надо договариваться по международной безопасности, связанной в том числе с ядерным оружием. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Леонков: Кто он © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.

Эксперт отметил, что подготовка к переговорам происходит на фоне истерии зарубежных в СМИ, что Россия якобы готовится вторгнуться в Украину, но эти переговоры нужны, поскольку США ведут себя деструктивно в отношении России.

«США воспринимают Россию как региональную державу, с интересами которой не надо считаться. Это неверная точка зрения, и, как говорил президент, ее придется менять. Поэтому переговоры будут непростые», — констатировал Леонков.

Мы не узнаем об истинных результатах этих переговоров, но в любом случае будут расставлены все точки над I, и все «красные линии», которые США не признают, будут обозначены, и будут обозначены последствия за их пересечение, заключил собеседник издания.

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