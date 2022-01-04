Ранее президент России Владимир Путин поручил МИД РФ получить от иностранных партнеров юридически обязывающие гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток. Первые переговоры с США по данному вопросу должны пройти в январе.
Эксперт отметил, что подготовка к переговорам происходит на фоне истерии зарубежных в СМИ, что Россия якобы готовится вторгнуться в Украину, но эти переговоры нужны, поскольку США ведут себя деструктивно в отношении России.
«США воспринимают Россию как региональную державу, с интересами которой не надо считаться. Это неверная точка зрения, и, как говорил президент, ее придется менять. Поэтому переговоры будут непростые», — констатировал Леонков.
Мы не узнаем об истинных результатах этих переговоров, но в любом случае будут расставлены все точки над I, и все «красные линии», которые США не признают, будут обозначены, и будут обозначены последствия за их пересечение, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.