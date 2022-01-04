Процесс распада СССР был необратим. Но России в то время все равно следовало бы нарастить в советских республиках необходимую массу поддержки единого союзного государства, чего сделано не было. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что та же самая ошибка повторяется и в отношениях с Белоруссией, России очень тяжело осуществить интеграцию с Минском, потому что большинство белорусского населения ассоциируют интеграцию с президентом Александром Лукашенко.

«30 лет назад тоже было понятно, что Горбачев не является лидером для огромного пространства. Он держался за власть до самого конца декабря, но в итоге потерял власть и над Россией, потому что эти две страны вышли из-под его контроля», — констатировал Суздальцев.

Советская номенклатура показала свою полную недееспособность. Она деградировала и не смогли найти факторы, которые позволили бы сохранить хотя бы конфедерацию, заключил собеседник издания.

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