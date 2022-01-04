В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Эксперт пояснил, что та же самая ошибка повторяется и в отношениях с Белоруссией, России очень тяжело осуществить интеграцию с Минском, потому что большинство белорусского населения ассоциируют интеграцию с президентом Александром Лукашенко.
«30 лет назад тоже было понятно, что Горбачев не является лидером для огромного пространства. Он держался за власть до самого конца декабря, но в итоге потерял власть и над Россией, потому что эти две страны вышли из-под его контроля», — констатировал Суздальцев.
Советская номенклатура показала свою полную недееспособность. Она деградировала и не смогли найти факторы, которые позволили бы сохранить хотя бы конфедерацию, заключил собеседник издания.
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