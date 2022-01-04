В августе 2019 года Трускавец активно обсуждался СМИ, так как именно там прошел недельный курс обучения для депутатов президентской партии «Слуга народа». Для занятий выбрали самый дорогой отель популярного украинского курорта — Rixos Prykarpattya. Кроме того, осенью «слуги народа» собирались в Трускавце на корпоративе в ресторане.
Уточняется, что «Дрогобычводоканал» прекратил подачу воды из-за окончания действия договора и накопив задолженность почти 13 млн гривен (около 35,5 млн рублей).
«В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобычводоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 9:00 часов 3 января КП "Дрогобычводоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец. Подписание договора запланировано на 4 января», — говорится в сообщении.
В свою очередь, жители Трускавца возмущены сложившейся ситуацией, в соцсетях призывают к забастовке 5 января под горсоветом в случае, если водоснабжение не возобновится 4 января.