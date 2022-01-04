Курортный Трускавец Львовской области с населением около 30 тысяч с 3 января остался без водоснабжения. Об этом 4 января сообщает Департамент гражданской защиты населения Львовской областной госадминистрации (ОГА)

Украинский Трускавец решил стать курортом государственного значения © Public domain

Уточняется, что «Дрогобычводоканал» прекратил подачу воды из-за окончания действия договора и накопив задолженность почти 13 млн гривен (около 35,5 млн рублей).

«В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобычводоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 9:00 часов 3 января КП "Дрогобычводоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец. Подписание договора запланировано на 4 января», — говорится в сообщении.

В свою очередь, жители Трускавца возмущены сложившейся ситуацией, в соцсетях призывают к забастовке 5 января под горсоветом в случае, если водоснабжение не возобновится 4 января.