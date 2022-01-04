В декабре 1991 года исполнилось 30 лет с момента распада СССР. Дата несомненно, важнейшая и для бывших постсоветских республик, и для мировой истории. Фактически на глазах и при участии многих нынешних экспертов, политиков, журналистов произошло событие во многом изменившее мир, событие, которое продолжает влиять на историю, политику, социальный уклад жизни сотен миллионов людей.
Эксперт подчеркнул, что он прекрасно видел, что происходит в Прибалтике, жители и элиты которых уходили из Союза, «проклиная нас», и способов все это остановить не было.
«Кроме того, экономическая система СССР оказалась неэффективной и потерпела поражение. Тем более, что она была несимметричной. Были только две республики, которые были донорами и кормили Советский Союз. Остальные республики были только получателями поддержки, жили за счет друг друга. И главное, что они этого не понимали, а когда им об этом сообщили, то дело чуть ли не дошло до войны как в Югославии», — указал Суздальцев.
Процессы распада СССР было не остановить, поскольку появилась местная национальная номенклатура, которая хотела быть президентами, послами, и иметь свои парламенты, напомнил политолог.
Советская номенклатура показала свою полную недееспособность, она деградировала и не смогли найти факторы, которые позволили бы сохранить хотя бы конфедерацию, заключил собеседник издания.
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