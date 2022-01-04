Накануне развала СССР в союзных республиках уже процветал этнический национализм, началась карабахская война, произошло вытеснение советской армии с Южного Кавказа. Было понятно, что там уже нет никакого Советского Союза. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что он прекрасно видел, что происходит в Прибалтике, жители и элиты которых уходили из Союза, «проклиная нас», и способов все это остановить не было.

«Кроме того, экономическая система СССР оказалась неэффективной и потерпела поражение. Тем более, что она была несимметричной. Были только две республики, которые были донорами и кормили Советский Союз. Остальные республики были только получателями поддержки, жили за счет друг друга. И главное, что они этого не понимали, а когда им об этом сообщили, то дело чуть ли не дошло до войны как в Югославии», — указал Суздальцев.

Процессы распада СССР было не остановить, поскольку появилась местная национальная номенклатура, которая хотела быть президентами, послами, и иметь свои парламенты, напомнил политолог.

Советская номенклатура показала свою полную недееспособность, она деградировала и не смогли найти факторы, которые позволили бы сохранить хотя бы конфедерацию, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.