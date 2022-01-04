В 1990е годы Украине удалось «пропетлять» мимо гражданской войны в том числе потому, что процент людей, воспитанных на «Капитанской дочке», был побольше, чем в десятые годы. Об этом рассказал поэт Андрей Дмитриев в интервью изданию Украина.ру

Поэт Андрей Дмитриев: «Цивилизационный разлом произошел»

«Или потому что еще имела какой-то вес правда стариков? А сегодня и украинским властителям дум, и пещерным идеологам гораздо легче это делать: "Присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей» (по Мандельштаму)"», — сетует эксперт.

Когда украинские совписы «в пыльных шлемах» начинали этот свой «крестовый поход» против русской культуры, выглядело всё карикатурно, но они набрали силу в том числе потому, что не встретили сопротивления со стороны русскоязычной интеллигенции, уточнил Дмитриев.

Например, модель поведения кинорежиссера Романа Балаяна трудно согласовать с какой-то логикой, когда человек снимал фильмы по Чехову, Тургеневу, Лескову, и он же выступал за полную (хотя и постепенную) украинизацию образования, подчеркнул литератор.

Нам остается только гадать, что это было: цинизм, интеллектуальное извращение или старческая сервильность, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.