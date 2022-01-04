Андрей Дмитриев — один из наиболее ярких русских литераторов, до сих пор проживающих на Украине. Публиковался в литературных журналах «Новый мир», «Алтай», «Стрелец», различных альманах и антологиях. Категорически не принял госпереворот 2014 года и с сих пор является внимательным и вдумчивым наблюдателем за происходящими событиями
«Или потому что еще имела какой-то вес правда стариков? А сегодня и украинским властителям дум, и пещерным идеологам гораздо легче это делать: "Присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей» (по Мандельштаму)"», — сетует эксперт.
Когда украинские совписы «в пыльных шлемах» начинали этот свой «крестовый поход» против русской культуры, выглядело всё карикатурно, но они набрали силу в том числе потому, что не встретили сопротивления со стороны русскоязычной интеллигенции, уточнил Дмитриев.
Например, модель поведения кинорежиссера Романа Балаяна трудно согласовать с какой-то логикой, когда человек снимал фильмы по Чехову, Тургеневу, Лескову, и он же выступал за полную (хотя и постепенную) украинизацию образования, подчеркнул литератор.
Нам остается только гадать, что это было: цинизм, интеллектуальное извращение или старческая сервильность, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.