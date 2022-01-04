Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что в случае некоей войны, Белоруссия будет на стороне России. С точки зрения театра военных действий — это крайне важно. Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сделал ряд сенсационных заявлений по украинской тематике. В частности, он сказал о признании Крыма и о том, что Белоруссия не останется в стороне от конфликта в Донбассе.

Лукашенко дал понять, что если обострение будет однозначно по вине Украины, Украина может оказаться в клещах, причём — очень серьёзно, и по периметру украинско-российской границы, и по периметру украинско-белорусской, подчеркнул эксперт.

«А это потенциально очень серьёзно осложняет ситуацию украинской армии в случае действительно масштабного военного конфликта. Поэтому, я бы на месте украинской военной и политической элиты принял бы всё это к сведению. Для этого Лукашенко, собственно, это и сказал», — указал Михеев.

Нынешняя украинская военно-политическая элита действует совсем не в интересах украинского народа, и она должна сделать для себя серьезные выводы после того, как президент РФ Владимир Путин назвал Украину «этой территорией», заключил собеседник издания.

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