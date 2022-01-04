Андрей Дмитриев — один из наиболее ярких русских литераторов, до сих пор проживающих на Украине. Публиковался в литературных журналах «Новый мир», «Алтай», «Стрелец», различных альманах и антологиях. Категорически не принял госпереворот 2014 года и с сих пор является внимательным и вдумчивым наблюдателем за происходящими событиями
Эксперт напомнил, что в то время общественная организация «Просвита» во главе с Павлом Мовчаном присылала в школы своих проверяющих, надзиравших за правильными темпами украинизации.
«Приходил пожилой полудурок, от которого несло патриотическим перегаром, и третировал учительницу биологии: почему наглядные пособия в кабинете подписаны по-русски; почему «цапля», а не «чапля»? Учительница отвечала ему: «Потому что она стала чучелом, ещё когда была цаплей»», — вспоминает Дмитриев.
Сейчас на Украине уже никаких сложностей в языковых вопросах нет, им теперь заправляют простейшие организмы. Сегодняшнее торжество энтропии было предопределено в девяностые и нулевые, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.