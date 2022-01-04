В середине 90-х на Украине устранили предмет «русская литература». Русскую классику еще не полностью убрали из школьной программы, но делали ее обзорной частью курса «зарубежной литературы». Тогда же сокращались и часы русского языка. Об этом рассказал поэт Андрей Дмитриев в интервью изданию Украина.ру

Поэт Андрей Дмитриев: «Цивилизационный разлом произошел»

Эксперт напомнил, что в то время общественная организация «Просвита» во главе с Павлом Мовчаном присылала в школы своих проверяющих, надзиравших за правильными темпами украинизации.

«Приходил пожилой полудурок, от которого несло патриотическим перегаром, и третировал учительницу биологии: почему наглядные пособия в кабинете подписаны по-русски; почему «цапля», а не «чапля»? Учительница отвечала ему: «Потому что она стала чучелом, ещё когда была цаплей»», — вспоминает Дмитриев.

Сейчас на Украине уже никаких сложностей в языковых вопросах нет, им теперь заправляют простейшие организмы. Сегодняшнее торжество энтропии было предопределено в девяностые и нулевые, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.