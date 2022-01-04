США уже неоднократно косвенно признавали, что воевать за Украину в случае «вторжения России» они не будут. А это уже сигнал «всем украинским воинам света». Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Это означает, что Россия может запросто взять любую территорию, которую захочет, но ничего, кроме экономических санкций, не будет, и никакие 600 британских десантников или американский инструктор — никакой роли играть не будут, подчеркнул эксперт.

Что касается самих «жестких экономических санкций», то никто на Западе не просчитывал, какой ущерб будет нанесет для них самих, указал политолог.

«Ну хотя бы одна простая вещь: вот такие, как они говорят, уничтожающие, оглушающие санкции для России, будут, например, означать кратный рост влияния Китая. Это как — нормально для США? Или как? Так стоит ли того Украина, вот вопрос. Мне кажется, что над этим вопросом стоит подумать. В том числе в формате неких переговоров, которые Путин предлагает, это можно было бы сделать», — констатировал Михеев.

Что касается разговоров о посредничестве в урегулировании украинского кризиса, то Россия не согласится ни на американцев, ни на турок, поэтому они могут успокоиться со своими предложениями. Они приняты не будут, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.