На Украине мы видим стойкую тенденцию к снижению эффективности главы государства, и вообще правящих элит в целом. Они становятся всё менее профессиональными и всё более зацикленными на групповые и личные интересы. Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Вот многие называют Авакова. Но, знаете, что говорится, на безрыбье и рак — рыба, если не сказать это смешнее. Да, наверное, кому-то Аваков кажется авторитетной фигурой. Но если посмотреть непредвзято, Аваков — это чудовище из леса, по большому счёту. Который в нынешней ситуации кажется авторитетной и весомой фигурой. Все остальные, мне кажется, выглядят крайне неубедительно», — категоричен Михеев.

Что касается Виктора Медевдчука, то на фоне абсолютной негодности или циркового типа других разных клоунов на политической сцене, он старается быть и выглядеть таким достаточно мудрым политиком, но шансов на то, чтобы перехватить инициативу, на данный момент у него нет, подчеркнул политолог.

Нынешняя украинская военно-политическая элита действует совсем не в интересах украинского народа, и она должна сделать для себя серьезные выводы после того, как президент РФ Владимир Путин назвал Украину «этой территорией», заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.