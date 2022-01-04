У украинских элит пока хватает денег, но масштабы личности, мудрости — всё меньше и меньше, или ее вообще нет совсем сетует эксперт.
«Вот многие называют Авакова. Но, знаете, что говорится, на безрыбье и рак — рыба, если не сказать это смешнее. Да, наверное, кому-то Аваков кажется авторитетной фигурой. Но если посмотреть непредвзято, Аваков — это чудовище из леса, по большому счёту. Который в нынешней ситуации кажется авторитетной и весомой фигурой. Все остальные, мне кажется, выглядят крайне неубедительно», — категоричен Михеев.
Что касается Виктора Медевдчука, то на фоне абсолютной негодности или циркового типа других разных клоунов на политической сцене, он старается быть и выглядеть таким достаточно мудрым политиком, но шансов на то, чтобы перехватить инициативу, на данный момент у него нет, подчеркнул политолог.
Нынешняя украинская военно-политическая элита действует совсем не в интересах украинского народа, и она должна сделать для себя серьезные выводы после того, как президент РФ Владимир Путин назвал Украину «этой территорией», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.