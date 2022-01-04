Командир 58-й отдельной механизированной бригады Дмитрий ВСУ Кащенко в интервью одному из украинских военных изданий, опубликованном телеграм-каналом «Сводки ополчения Новороссии», рассказал о том, что в последнее время украинской группировке в Донбассе все чаще приходится иметь дело с «воздушным компонентом»

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«Его апгрейженная версия отличается тем, что рабочую высоту подняли до 5500-6500 м. Мы его на таких высотах не достаём, а его оптика и навигация работают таким образом, что не погасить методами РЭБ, и выполняют разведывательные задания», — посетовал военный.

По словам Кащенко, в последнее время ВСУ якобы сталкиваются с дронами, переносящими взрывные устройства и снаряды — бомбы, мины, ракеты.

Также украинский комбриг отметил, что украинскую группировку в Донбассе «угнетают» средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые «развиваются» — они эффективны против дронов ВСУ.