Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть Европу, договорившись увеличить поставки газа в Китай. Такое мнение выразил обозреватель Энтони Ашкенази в своей статье для британской газеты Daily Express

Юшков объяснил, почему именно европейцы затягивают сертификацию «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Эксперт отметил, что российский лидер и лава КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку — 2».

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Ашкенази.

Специалист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.