Ранее Путин заявлял, что со стороны Европы неразумно препятствовать запуску «Северного потока — 2», так как появление дополнительных объемов газа понизило бы цену на топливо. По его словам, европейские страны сами поспособствовали росту стоимости топлива, запустив российский газ в реверс.
Эксперт отметил, что российский лидер и лава КНР Си Цзиньпин близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода, возможные поставки по которому эквиваленты тем объемам топлива, которые планировалось направить в европейские страны по «Северному потоку — 2».
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу "Сила Сибири 2". Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Ашкенази.
Специалист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, однако сертификация «Северного потока — 2» приостановлена.