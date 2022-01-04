У олигарха Рината Ахметова свои люди и в силовых структурах, и среди судей. И может возникнуть такая ситуация, Офис президента будут выдавать команды против его предприятий, но они будут саботироваться на местах. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина Ирина Венедиктова заявляла об активизации расследования по двумстам уголовным делам в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных особ из орбиты собственника нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, а также предприятий в сфере энергетики». Прямо она не называла Ахметова, но под ее описание попадает только этот бизнесмен.

Эксперт отметил, что после первого майдана 2004 года он был лидером оппозиции Днепропетровской области, и постоянно спускались команды из Киева разобраться с Царевым. Но эти указания саботировались на местах, поэтому он продолжал свою деятельность.

Нельзя сказать, что совершенно спокойно, но даже не будучи Ринатом Ахметовым, я можно было заблокировать деятельность Ющенко на территории Днепропетровской области, а у Ахметова ресурсов и возможностей сейчас намного больше, уточнил политик.

«200 уголовных дел для такой гигантской промышленной корпорации — это совершенно небольшое количество. Вопрос — каких уголовных дел. К сожалению, бизнес на постсоветском пространстве так устроен, что возбудить уголовное дело можно и в отношении столба: криво стоишь, вызывающе торчишь. Навозбуждать уголовных дел можно совершенно запросто, тут с Венедиктовой можно согласиться», — указал Царев.

Ахметов подготовился к этой ситуации. На конфликт с Зеленским он вышел подготовленным, добившись закрытия уголовного дела по схеме Роттердам+, очевидно коррупционной и которая била бы лично по Ахметову, остальные уголовные дела для Ахметова не настолько существенны, заключил собеседник издания.