Президент Украины Владимир Зеленский стал заложником глупой модели поведения, когда он всем хотел показать, что он такой же, как все. всё это совершенно не помогает стать авторитетным и эффективным в управлении. Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По его словам, неэффективность этой модели поведения была понятна с самого начала, когда Зеленский приезжал на линию соприкосновения и разговаривал с представителями неонацистских батальонов.

«Было видно, что они вообще его в грош не ставят. Он говорил: Я не лох. Да. Ты не лох… Да ты и слов таких не должен произносить, если ты президент. Он этого просто не понимает», — сетует Михеев.

Зеленскому казалось, что он сейчас просто на личном шарме, обаянии, на вот этой популярности из актёрской среды сможет что-то сделать, но оказалось, что этого, мягко говоря, недостаточно, уточнил политолог.

Наверное, у Зеленского есть ещё шанс за оставшейся до конца срока президентства время переломить ситуацию. Но этот шанс становится просто микроскопическим, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.