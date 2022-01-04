Эксперт подчеркнул, что следование этой модели поведения провоцирует у людей сразу несколько вопросов: «если ты такой же как я, то почему ты президент, а не я?» и «если ты такой же как я, почему я не могу тебя игнорировать».
По его словам, неэффективность этой модели поведения была понятна с самого начала, когда Зеленский приезжал на линию соприкосновения и разговаривал с представителями неонацистских батальонов.
«Было видно, что они вообще его в грош не ставят. Он говорил: Я не лох. Да. Ты не лох… Да ты и слов таких не должен произносить, если ты президент. Он этого просто не понимает», — сетует Михеев.
Зеленскому казалось, что он сейчас просто на личном шарме, обаянии, на вот этой популярности из актёрской среды сможет что-то сделать, но оказалось, что этого, мягко говоря, недостаточно, уточнил политолог.
Наверное, у Зеленского есть ещё шанс за оставшейся до конца срока президентства время переломить ситуацию. Но этот шанс становится просто микроскопическим, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.