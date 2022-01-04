Президент Украины Владимир Зеленский выглядит всё слабее и слабее. Он выглядит человеком, который растерян, который не понимает, что ему делать, который хватается за некие соломинки, но ему это не помогает. Об этом рассказал известный политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Всё сводится к тому, что Зеленский попытался перехватить инициативу, но, на мой взгляд, у него из этого ничего не вышло. Время начинает работать против него, а украинские элиты, по-моему, начинают объединяться по принципу «все против одного». Потому что сказать «ату!» в отношении слабого президента становится уже, во-первых, и выгодно, во-вторых, вроде как даже уже прилично», — указал Михеев.

Все проблемы Зеленского заключаются в том, что Зеленский действительно просто случайный человек в политике, и ведет он себя не как президент, а как человек, который играет роль президента, резюмировал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.