Согласно списку 500 долларовых миллиардеров, опубликованном изданием Bloomberg от 3 января, в 2021 году состояние украинского олигарха Рината Ахметова выросло на 55%, или на 4,14 миллиарда долларов

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В профайле Ахметова на сайте Bloomberg он описан как "самый богатый человек Украины" и владелец крупнейшего промышленного конгломерата страны «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ). Эта компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Также Ахметов владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций крупнейшего производителя стали в стране — «Метинвеста».

Ранее деловые издания при оценке капитала Ахметова указывали, что он растет за счет увеличения стоимости продукции, которые производят его предприятия. В первую очередь железной руды, стали и угля.