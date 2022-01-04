В перечне Bloomberg Ахметов является единственным украинцем и занимает 190-ю строку. Всего состояние олигарха оценивается в 11,7 миллиардов долларов. По подсчетам издания, на свои деньги Ахметов может купить 6,4 миллионов унций золота или 150 миллионов баррелей нефти.
В профайле Ахметова на сайте Bloomberg он описан как "самый богатый человек Украины" и владелец крупнейшего промышленного конгломерата страны «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ). Эта компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Также Ахметов владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций крупнейшего производителя стали в стране — «Метинвеста».
Ранее деловые издания при оценке капитала Ахметова указывали, что он растет за счет увеличения стоимости продукции, которые производят его предприятия. В первую очередь железной руды, стали и угля.