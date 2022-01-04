Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву нужно показать фотографию из осажденного Цхинвала летом 1991 года, на которой изображен плакат на главной площади города: «Горбачев, ты предаешь народ, который за Союз». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. Горбачевский период в истории закончился распадом Советского Союза в 1991-м. Он стал последним и самым неоднозначным, согласно общественному мнению, лидером СССР.

Эксперт пояснил, что он с братом ездил в Цхинвал от межфракционного объединения депутатов всех уровней, и привез оттуда много документов, которые надеялись обнародовать в частности, в Донбассе, на Украине — с тем, чтобы там понимали, к чему приводят все эти центробежные националистические тенденции, к чему приводит развал Союза.

«А что касается Горбачева… Ну, я же над старостью не издеваюсь. Я бы, может быть, показал ему фотографию из того же осажденного Цхинвала. Лето 91 года. Там на главной площади висел плакат, он у меня тоже запечатлен: «Горбачев, ты предаешь народ, который за Союз». Да, это и есть предательство. Возможно, от глупости, от совершенного непонимания того, как устроен мир», — рассуждает Корнилов.

Заигрывание с популистскими идеями без понимания того, что ждет после — это беда не только Горбачева. Но он, конечно, и привёл к этому развалу, которого можно было легко избежать на самом-то деле, заключил собеседник издания.

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