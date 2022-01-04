Если бы Украина стала федеративным государством, это решило бы множество ее проблем. Возможно, мы добились бы бескровного развода по примеру Чехословакии, и не надо было бы проливать кровь, как это делается сейчас. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Вячеслав Черновол активно выступал за федерализацию. А теперь в современной Украине федерализация — это как бы «кремлёвский нарратив», это вообще приравнивается к страшному преступлению.

Эксперт пояснил, что Черновол призывал к федерализации Украины именно потому, что не верил в возможность отделения Украины от Советского Союза, и поэтому он пытался добиться большей автономии для трех западноукраинских областей.

«Надо сказать, что мы в Донбассе параллельно с Черноволом — само собой, не сговариваясь, — выдвинули тот же лозунг федерализации. Потому что мы видели уже, к чему идёт, мы понимали, что это способ действительно защитить Донбасс и другие регионы Украины, на тот момент, от диктата будущих «черновольчиков» в Киеве. И нас с братом, кстати, лично упрекал тогда Петр Симоненко, тогдашний второй секретарь Донецкого обкома партии, ныне — глава Компартии Украины. Говорил:"что это вы солидаризовались с Народным рухом? Они федерализм предлагают, и вы предлагаете"», — вспоминает Корнилов.

Но, к большому сожалению, не послушались тогда ни Черновола, ни Донбасс, а это было бы решение возможное многих проблем нынешней Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.