Политическая команда, которую привел во власть Владимир Зеленский, вызывает стыд за нацию у жителей Украины и усталость у мирового сообщества. Об этом рассказал лидер партии «Наши» Евгений Мураев 3 января в эфире телеканала «Наш»

Мураев сказал, начнется ли Третья мировая война после Нового года © AP, Evgeniy Maloletka

Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе государства, не соответствуют своей роли.

«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, который "из грязи — в князи". Всегда называлась "правящая элита", потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право управлять государством. На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», — негодует Мураев.

По его словам, действия руководства страны вызывают чувство стыда.

«Украина — это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию», — добавил он.

Лидер «Наших» подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.