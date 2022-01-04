Президент России Владимир Путин считает нынешнюю Украину потенциальной угрозой для России и действует соответствующе, сказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отмечает, что Путин неоднократно давал понять, что что не допустит создания «Анти-России» на в прошлом русских землях, к которым относится и Украина.

«Ясно, что Путин не успокоится до тех пор, пока он не будет уверен в том, что из Украины не исходит опасность для Российской Федерации», — подчеркнул Погребинский.

Волкодав против лисодава. Россия не допустит забалтывания своих требований к США и НАТО © pravda.ru

Это не устраивает Москву, и она дает это ясно понять, что она не допустит, чтобы эта угроза была все сильнее, добавил Погребинский.

«К этому можно относиться по-разному, можно строить разные версии, но над интересами США в Украине нависла угроза, и было бы лучше, чтобы они уехали оттуда, как из Афганистана, собрав все свои пожитки. Это мое продолжение мысли Путина, которую он не сказал, но в общем это читается», — пояснил политолог.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру