Про отца Украины как анти-России: в чём был неправ Бжезинский
Про отца Украины как анти-России: в чём был неправ Бжезинский
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По его словам, ранее ему довелось общаться и спорить со Збигневом Бжезинским, ученики которого сегодня правят Госдепом США.

«На вопрос, в силу чего он вывел формулу, что "Россия без Украины никогда не станет империей", хитрый Збиг лишь загадочно улыбался, а потом признался, что сказал это мимоходом для красного словца», — сообщил Выдрин.

Он добавил, что Бжезинский позднее «сам в это поверил, и убедил своих учеников, и даже многих влиятельных россиян, которые на порядки переоценивают влияние и геополитический вес своего юго-западного соседа».

«На самом деле России стать мировой империей может помешать только она сама», — подчеркнул эксперт.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.