Американский идеолог Збигнев Бжезинский признавался, что его заявления о важности Украины были сделаны «просто для красного словца», сказал известный политолог Дмитрий Выдрин в интервью Украина.ру

Про отца Украины как анти-России: в чём был неправ Бжезинский © commons.wikimedia.org, Kleinschmidt / MSC

«На вопрос, в силу чего он вывел формулу, что "Россия без Украины никогда не станет империей", хитрый Збиг лишь загадочно улыбался, а потом признался, что сказал это мимоходом для красного словца», — сообщил Выдрин.

Он добавил, что Бжезинский позднее «сам в это поверил, и убедил своих учеников, и даже многих влиятельных россиян, которые на порядки переоценивают влияние и геополитический вес своего юго-западного соседа».

«На самом деле России стать мировой империей может помешать только она сама», — подчеркнул эксперт.

Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.